Украинский телеведущий обматерил Путина

Ведущий новостей украинского 24 канала Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту России Владимиру Путину.

Журналист начал обращение с оскорбления в адрес главы российского государства, выразив надежду на его скорую кончину. «Поясни мне одно: чего ты к нам лезешь?» — спросил Овдиенко, перечислив последние бедствия, произошедшие в России, в частности наводнение в Иркутской области и ЧП с атомной подводной станцией.

Он также анонсировал проведение 12 июля в 19:00 по киевскому времени (совпадает с московским) телемоста между 24 каналом и грузинским «Рустави 2», чей сотрудник Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно выразился в адрес Путина. По его словам, трансляция, которая продлится два часа, будет вестись как в эфире, так и в социальных сетях. «Смотреть можно и россиянам, но для этого получите в РПЦ справку о надежности духовных скреп, заверьте на работе у вашего парторга "Единой России" и предъявите потом в ФСБ, чтобы они вам талон на двухчасовой интернет выдали», — добавил телеведущий.

Запись сделана в студии, однако на ней нет логотипа канала. Сам Овдиенко подписал ролик комментариями «как выбить у руководства отпуск за свой счет», уточнив, что это «неофициальная версия анонса телемоста».

На сайте 24 канала анонса этого телемоста нет. В обозначенное Овдиенко время выйдет еженедельное ток-шоу «Политанатомия». Главными темами выпуска станут телефонный разговор между Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским и отмененный телемост между украинским каналом NewsOne и «Россией 1», который в итоге решено провести по Skype.

Нецензурная брань грузинского телеведущего Габунии в адрес российского лидера спровоцировала негативную реакцию как в Москве, так и в Тбилиси, однако руководство «Рустави 2» отказалось увольнять журналиста, отстранив его от эфира на два месяца. Миноритарный акционер канала Нино Нижарадзе, в свою очередь, настаивала на увольнении гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамии, но совладельцы не согласились с ней. Путин, комментируя ситуацию, заявил, что не желает ни вводить санкции против Грузии, ни преследовать Габунию в соответствии с российским уголовным законодательством, предполагающим наказание за оскорбление государственных символов и представителей власти.

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