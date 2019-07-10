Гендиректор «Рустави-2» приготовился мочиться в экспортируемое в Россию вино

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия заявил о готовности мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию. Таким образом он решил отомстить непатриотичным производителям, сообщает газета «Взгляд».

«Теперь мы должны сказать, что [президент России Владимир] Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?» — заявил Гварамия.

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Он предложил производителям поставлять продукцию Украине.

Ранее, 9 июля, Гварамия заявил, что рейтинг «Рустави 2», в эфире которого прозвучали нецензурные выражения в адрес Путина, вырос. По его мнению, оскорбившиеся граждане могут продемонстрировать свое недовольство, выбрав для просмотра другой телеканал.

Журналист Георгий Габуния в нецензурной форме высказался в адрес российского лидера в эфире телеканала от 7 июля. В частности, он назвал его вонючим оккупантом. «Рустави 2» принес извинения, однако отказался увольнять журналиста и лишь отстранил его от работы на два месяца. В ночь на 8 июля каналу пришлось прекратить работу из-за начавшихся у здания митингов. Утром телекомпания возобновила работу.

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