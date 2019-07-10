Обещание директора «Рустави-2» помочиться в вино оказалось ошибкой перевода

Заявление генерального директора грузинского телеканала «Рустави-2» Николоза Гварамии о готовности помочиться в экспортируемое в Россию вино появилось в результате неправильного перевода. Полную цитату Гварамии опубликовало агентство Sputnik Грузия.

«Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что значит, мы должны говорить, что [президент России Владимир] Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне», — сказал гендиректор «Рустави-2».

Позже Гварамия на своей странице в Facebook отметил, что случайно упомянул производителя минеральной воды «Набеглави» извинился и похвалил его за маркетинговую политику и патриотизм.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Рустави-2» пообещал мочиться в грузинские напитки, которые вывозят в Россию. Он предложил производителям поставлять продукцию Украине.

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