Познер перестал считать журналистом обматерившего Путина ведущего

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал ругательства грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в его блоге.

«Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом — не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики», — выразил свое мнение Познер.

По словам ведущего, каждый человек имеет право на высказывание своей точки зрения, однако никто, в особенности журналист, не имеет права использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других. Познер подчеркнул, что в любой знакомой ему стране человек, позволивший себе то, что позволил себе Габуния, был бы уволен и вряд ли бы нашел работу в журналистике.

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Ведущий также отметил, что в Грузии в настоящий момент идет предвыборная борьба, участники которой надеются одержать в ней победу, «разыграв русофобскую карту». «Политика, конечно, грязное дело, но, как мне кажется, грязи должен быть предел», — заключил Познер.

Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина вечером 7 июля в эфире своей передачи на телеканале «Рустави 2». Телеканал принес извинения, но не стал увольнять сотрудника. После этого у здания телеканала начался митинг, из-за которого «Рустави 2» пришлось на некоторое время прекратить вещание. Несколько сотрудников в знак протеста уволились.

В Кремле поведение грузинского журналиста раскритиковали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такое поведение «недостойным грузинского народа». Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой игнорировать выходку телеведущего и подчеркнула, что произошедшее является «провокацией радикальных сил».

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