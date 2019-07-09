Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2»

Телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, которого нецензурно оскорбил журналист в эфире грузинского канала «Рустави 2». Об этом она написала в Telegram-канале

Собчак напомнила свою позицию, которая осталась неизменной с тех пор, как она стала сторонницей оппозиции. «Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и скорее показывает слабость позиции», — объяснила она.

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По мнению телеведущей, поступок Георгия Габуния напоминает подростковую выходку: «[это] как написать слово «*****» на заборе и радоваться», — отметила Собчак.

Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина в эфир от 7 июля. В частности, он назвал его «вонючим оккупантом». «Рустави 2» принес извинения, уточнив, что увольнять сотрудника не собирается. После этого у здания телеканала начался митинг.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина неприемлемы. По его словам, подобного рода поведение недостойно грузинского народа.

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