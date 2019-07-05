Собчак ответила на критику фотографии ее голого сына

Телеведущая Ксения Собчак ответила в Instagram на комментарии, в которых ее критиковали за публикацию снимка обнаженного сына Платона. Она отметила, что удивлена негативной реакцией.

«Почитала я комментарии под постом <...> и задумалась. Люди, почему у вас говно вместо мозгов?» — обратилась к хейтерам Собчак. По ее словам, выкладывать такие фото маленьких детей нормально, тем более если съемка была сделана со спины. «Полиция нравов в лице #яжематерей, — следите, пожалуйста, за своими детьми», — подчеркнула телеведущая.

Она добавила, что сообщения в комментариях о возможном интересе педофилов к фото, скорее, говорят о том, как публикацию оценивают сами пользователи. «Может, проблема в зрителе? Мне бы в голову такое прийти не могло, но вам-то приходит! Мне дико получать такие комментарии», — заключила она.

4 июля Собчак опубликовала в Instagram фото своего сына Платона на пляже. Из-за того, что ребенок был без одежды, некоторые пользователи в комментариях раскритиковали ведущую, выложившую, по их мнению, неприличный снимок.

В июне Собчак возмутилась выпуском телепередачи «Жить здорово», где ведущая Елена Малышева назвала детей с врожденным гипотиреозом кретинами. Она назвала произошедшее жестью и поинтересовалась душевным здоровьем Малышевой.

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