Собчак описала разницу между «дворнягами» и благородными людьми

Телеведущая и продюсер Ксения Собчак описала способ отличать благородных людей. Их признаки она описала в Instagram.

Собчак посвятила публикацию размышлениям о дружбе. Она подчеркнула, что благородные люди не становятся врагами, прекращая дружить. «Я больше, чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной», — уточнила телеведущая. Имя адресата поста она не назвала.

По ее мнению, мало кто умеет так жить. «Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги», — отметила Собчак. Телеведущая назвала дворнягами людей, льющих грязь на тех, кто в прошлом был близок с ними.

В конце мая сообщалось, что Ксения Собчак может стать ведущей программы на Первом канале. По ее словам, переговоры о передаче она уже два года ведет с гендиректором канала Константином Эрнстом.

В мае Собчак была назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-медиа». Она также ведет канал на YouTube, на котором выходит шоу «Осторожно, Собчак!».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!