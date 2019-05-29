Собчак рассказала о неприязни к Бузовой в модном мире

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что один из модных дизайнеров выступал против того, чтобы певица и телеведущая Ольга Бузова носила его одежду. Об этом она рассказала в новом выпуске передачи «Осторожно, Собчак», героинями которого стали звезды Instagram. Ролик был опубликован на YouTube в среду, 29 мая.

По словам Собчак, дизайнер, имя которого она не назвала, предположил, что журналистка состоит с Бузовой в близких отношениях. По этой причине он попросил ее отговорить ведущую «Дома-2» носить его куртку и выкладывать фотографии в ней в Instagram. Собчак ответила, что они с Бузовой не приятельницы, и просить ее об этом она не будет. «Я не могу на это никак повлиять», — объяснила она свое решение, добавив, что Бузова покупает одежду этого бренда за свои деньги и гордится этим.

Собчак ранее конфликтовала с Бузовой из-за нарушений в работе ресторана артистки BuzFood. В очередном выпуске своего YouTube-шоу ведущая устроила в заведении санитарную проверку, после которой Бузова расплакалась.

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