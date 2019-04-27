Собчак объяснила Славе критику Бузовой

Телеведущая Ксения Собчак объяснила певице Славе, почему она раскритиковала певицу Ольгу Бузову за выступления в «жопе мира». Свой ответ она опубликовала в Telegram-канале.

Собчак попросила Славу «не трястись» и понять смысл сказанного. По ее словам, «звезды первой величины» выступают в «концертных залах определенного уровня», и жители маленьких городов и сел приезжают на их выступление «как на событие».

«Вот в этом и был мой вопрос: может, лучше реже, но круче, чем чаще, но дешевле?» — заключила она.

Ранее Ксения Собчак во время интервью на своем YouTube-канале упрекнула Ольгу Бузову за то, что та выступает в «маленьких ДК и ужасных залах». Слава возмутилась поведением Собчак, которая в свое время участвовала в выборах президента России, и заявила, что Бузова справилась бы с этой должностью лучше, потому что она «человек дела, а не слова». Сама Ольга Бузова отметила, что ей неважно, где проходят ее концерты.

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