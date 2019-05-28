Неустроенные Бузова и Батрутдинов попытаются найти любовь на телевидении

Певица и телеведущая Ольга Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов станут главными героями нового проекта телеканала ТНТ, в котором будут искать для себя любимого и любимую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе канала.

Канал анонсировал масштабный кастинг, в котором смогут принять участие девушки, желающие познакомиться с Батрутдиновым, и мужчины, которые хотят отношений с Бузовой. В качестве претендентов на участие в проекте рассматриваются мужчины и женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Отмечается, что они не должны состоять в официальном браке.

«Ольга и Тимур знакомы давно, им частенько приписывают роман, но в новом шоу ТНТ они помогут друг другу наладить личную жизнь», — отметили на телеканале.

В пресс-службе подчеркнули, что в новом шоу звезды будут искать себе вторые половинки, чтобы наконец изменить свой статус «одиночек» и создать семью. Батрутдинова ТНТ называет «самым завидным холостяком телеканала», а Ольгу Бузову — «девушкой номер 1 в России».

Как сообщает Super.ru, телепроект выйдет в эфир под названием «План Б». По данным портала, в финале шоу Бузовой и Батрутдинову «придется самим слиться в любовном союзе на глазах у всей страны», если они не найдут себе пару.

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