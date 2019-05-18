Бузова рассказала о разочаровании в очередном мужчине

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова рассказала, что вновь разочаровалась в мужчинах. Такое заявление она сделала в одном из постов на своей странице в Instagram.

«Жизнь так быстро летит...и глупо просто жить ожиданиями и обещаниями. Каждый раз говорю себе это, и наступаю на одни и те же грабли», — написала она. Бузова признала, что она как и многие девушки «любит ушами», но без поступков слова перестают что-либо значить. «Как перестать впускать в свою жизнь пиз..болов и .удаков?» — поинтересовалась она у своих подписчиков. О ком именно она написала, Бузова не уточнила.

В комментариях ее поддержали, посоветовали относиться ко всему проще и не расстраиваться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!