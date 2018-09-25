Бузова разочаровалась в своих женихах

Телеведущая и певица Ольга Бузова раскритиковала некоторых участников шоу «Замуж за Бузову». Подробности опубликованы в Instagram-аккаунте звезды.

Героиня программы написала, что ей стыдно за нескольких претендентов на ее сердце. По мнению Бузовой, участники телепроекта оказались неблагодарными, так как обвинили создателей «Замуж за Бузову» в постановке.

«Вместо благодарности, что два месяца для вас все делали, одевали, все организовывали, возили в такие потрясающие места, кормили, поили, все придумывали, сейчас вы говорите, что это сериал, и, оказывается, вам отведены были "роли"», — написала Бузова.

Телезвезда также отметила, что даже участницы шоу «Холостяк» не позволяли себе «разводить такую грязь» после окончания проекта.

23 сентября в эфир ТНТ вышел очередной выпуск «Замуж за Бузову», в котором претенденты на сердце героини устроили драку на камеру. Поводом для потасовки послужила переданная Бузовой записка от одного из участников, который обвинил соперника в лицемерии.

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