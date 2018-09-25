Женихи Бузовой устроили драку на камеру

valentin_korobkov / Instagram

Участник шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков напал на нескольких претендентов на сердце телеведущей. Видеозапись драки он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Я мужчина и по-другому я просто не умею жить», — подписал он ролик. Поводом для нападения стала записка, в которой участники шоу обвиняли соперника во лжи и двуличии. Послание было адресовано Ольге Бузовой. Девушка получила его после свидания с Коробковым.

Во время беседы с Бузовой Коробков подошел к столу, где сидели соперники, снял пиджак и потребовал, чтобы они встали. «А теперь все втроем встали!» — сказал он. После этих слов Коробков набросился на участников шоу.

Подписчики назвали поступок Коробкова достойным и мужественным. Его соперников они назвали «сплетниками» и «петушками».

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