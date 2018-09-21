Маликова затравили за «безобидное» фото с Бузовой

Пользователи сети затравили российского исполнителя Дмитрия Маликова за совместную фотографию с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Снимок доступен на странице артиста в Instagram.
На изображении видно, что одетая в открытое блестящее платье Бузова взяла Маликова под руку. Кадр был сделан во время съемки рекламы нового телевизионного проекта.
Многие подписчики исполнителя пришли в бешенство, увидев звездную пару на одной фотографии. Некоторые из них обвинили Маликова в продажности и лицемерии.
«Сначала поливал ее говном, а потом по сусекам поскреб бабла и продался за хайп», — написал один из комментаторов.
«Бабло все! Здорово она вас всех под себя подмяла! Молодец, Бузова-арбузова», — высказал свою точку зрения другой пользователь.
Вскоре Маликов отреагировал на гневные слова в его адрес. Он назвал фотографию с Бузовой «безобидной» и заявил, что подобные высказывания фанатов его расстраивают и даже вгоняют в депрессию.