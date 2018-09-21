Маликова затравили за «безобидное» фото с Бузовой

Пользователи сети затравили российского исполнителя Дмитрия Маликова за совместную фотографию с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Снимок доступен на странице артиста в Instagram.

С Оленькой Бузовой @buzova86 P.S. интересно читать Ваши гневные комментарии) Особенно когда Вы пишите, что отписываетесь ( это из за одного безобидного фото) И где же Ваша ко мне любовь?😢 Я плачу горючими слезами😂😂😂 Фото опубликовано @dmitriy_malikov

На изображении видно, что одетая в открытое блестящее платье Бузова взяла Маликова под руку. Кадр был сделан во время съемки рекламы нового телевизионного проекта.

Многие подписчики исполнителя пришли в бешенство, увидев звездную пару на одной фотографии. Некоторые из них обвинили Маликова в продажности и лицемерии.

«Сначала поливал ее говном, а потом по сусекам поскреб бабла и продался за хайп», — написал один из комментаторов.

«Бабло все! Здорово она вас всех под себя подмяла! Молодец, Бузова-арбузова», — высказал свою точку зрения другой пользователь.

Вскоре Маликов отреагировал на гневные слова в его адрес. Он назвал фотографию с Бузовой «безобидной» и заявил, что подобные высказывания фанатов его расстраивают и даже вгоняют в депрессию.

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