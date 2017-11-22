Маликов объяснил исчезновение поста про смерть Хворостовского

Эстрадный исполнитель Дмитрий Маликов объяснил, почему удалил из Twitter сообщение о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. По словам Маликова, он не хотел привлекать к себе внимание трагедией.

Он первым сообщил о смерти Хворостовского утром 22 ноября. Позже твит был удален.

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Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне. Исполнителю было 55 лет. Его представители рассказали, что «после двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно скончался в окружении родных».

В октябре о смерти Хворостовского сообщило издание kp.ru. Директор певца Марк Хилдрю позднее эту информацию опроверг.