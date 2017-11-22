Хворостовский завещал похоронить его в двух местах

Эстрадный певец Иосиф Кобзон раскрыл детали завещания народного артиста России Дмитрия Хворостовского. Его слова в среду, 22 ноября, передает ТАСС.
«Он оставил завещание... Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его и похоронить часть [праха] в Москве, а вторую часть — в Красноярске», — рассказал Кобзон.
«Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение», — добавил он.
О смерти Хворостовского стало известно ранее в среду. Исполнителю было 55 лет.
Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года жил в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.