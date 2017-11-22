Хворостовский завещал похоронить его в двух местах

Эстрадный певец Иосиф Кобзон раскрыл детали завещания народного артиста России Дмитрия Хворостовского. Его слова в среду, 22 ноября, передает ТАСС.

«Он оставил завещание... Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его и похоронить часть [праха] в Москве, а вторую часть — в Красноярске», — рассказал Кобзон.

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«Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение», — добавил он.

О смерти Хворостовского стало известно ранее в среду. Исполнителю было 55 лет.

Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года жил в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.