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Семья Хворостовского попросила поклонников жертвовать деньги

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Дмитрий Хворостовский
Дмитрий Хворостовский

Родственники скончавшегося оперного певца Дмитрия Хворостовского призвали его поклонников пожертвовать деньги на исследование рака вместо того, чтобы присылать цветы. Соответствующий пост появился на странице звезды в Facebook.

«Семья Хворостовского хочет поблагодарить всех за любовь и поддержку в это тяжелое время. Вместо цветов они предлагают сделать пожертвования в организацию Cancer Research UK», — говорится в сообщении.

На сайте британской организации размещен некролог оперного певца, а также информация о причине его смерти — раке мозга. Отмечается, что в Великобритании ежегодно диагностируют опухоль в центральной нервной системе у более чем 9400 человек.

На момент написания заметки фанаты Хворостовского пожертвовали около 2,7 тысячи фунтов стерлингов (более 200 тысяч рублей).

Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября. Он два с половиной года боролся с раком мозга. Певец завещал кремировать его и похоронить часть праха в Москве, а часть — в Красноярске.

Предыстория: Хворостовский завещал похоронить его в двух местах
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