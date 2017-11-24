Семья Хворостовского попросила поклонников жертвовать деньги

Родственники скончавшегося оперного певца Дмитрия Хворостовского призвали его поклонников пожертвовать деньги на исследование рака вместо того, чтобы присылать цветы. Соответствующий пост появился на странице звезды в Facebook.

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«Семья Хворостовского хочет поблагодарить всех за любовь и поддержку в это тяжелое время. Вместо цветов они предлагают сделать пожертвования в организацию Cancer Research UK», — говорится в сообщении.

На сайте британской организации размещен некролог оперного певца, а также информация о причине его смерти — раке мозга. Отмечается, что в Великобритании ежегодно диагностируют опухоль в центральной нервной системе у более чем 9400 человек.

На момент написания заметки фанаты Хворостовского пожертвовали около 2,7 тысячи фунтов стерлингов (более 200 тысяч рублей).

Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября. Он два с половиной года боролся с раком мозга. Певец завещал кремировать его и похоронить часть праха в Москве, а часть — в Красноярске.