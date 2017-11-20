Маликов опубликовал «слитое» фото с полуголыми девушками

Российский певец Дмитрий Маликов опубликовал в своем Twitter фотографию, где он сидит на кровати с двумя девушками в нижнем белье.

«Кто слил мои фото в сеть? Убью на фиг!» — подписал снимок музыкант.

В комментариях пользователи оценили чувство юмора Маликова и похвалили за то, что сам он не стал оголяться полностью, а надел футболку. Другие посетовали на плохое качество фото.

Оказалось, что снимок — кадр из нового клипа Маликова, в начале которого он просыпается в окружении двух девушек, фотографирует это в зеркало на смартфон, а затем спутницы исчезают после нажатия на них пальцем.