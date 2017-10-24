Маликов отметил годовщину мема «тяжеловато» новым опросом и взбесил подписчиков

Музыкант Дмитрий Маликов решил отметить день, когда он превратился в мем, спросив россиян, «тяжеловато им приходится или ничего», новым опросом.

Певец спросил, стало ли им легче с тех времен.

Мнения пользователей разделились. «Спасибо, с вами стало легче», — отмечают одни. «Через пять дней после этого твита, 29.10.15, у нас с женой родилась двойня! Было #тяжеловато, сейчас уже #ничего, совсем нескучно и интересно!» — сообщает микроблогер Денис Яковлев.

Другие настроены не так позитивно и пишут, что им «все так же тяжеловато», а то и хуже. Тяжеловато, когда вы пишете с ошибкой в "тся"-"ться", ну просто сердце разрывается», — жалуются подписчики музыканта.

«За два года можно было уже разобраться с "тся" и "ться". И что после знаков препинания надо пробелы ставить. И запятая после даты нужна», — негодует пользователь с ником ghotep.

Впрочем, прославивший музыканта твит от 24 октября 2015 года был написан без ошибок.

Маликов — певец и композитор, сын основателя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова. Музыкальную карьеру начал в конце 1980-х, позже обосновался на российской эстраде. Интерес к твиту Маликова два года назад сделал из него звезду в сети. После этого он стал завсегдатаем популярных шоу на YouTube, а в ноябре 2016-го судил рэп-баттл.