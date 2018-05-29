Бузову поймали на воровстве чужих фото

Артистка Ольга Бузова стала жертвой насмешек в своем аккаунте в Instagram. Поводом для гневных комментариев послужил полуобнаженный снимок девушки.

Фотография изображает Бузову со спины топлес. Тень от тропического растения падает на нее, создавая иллюзию узорчатой одежды. «Давно не было летних фоточек. Ловите», — подписала она пост.

🐅🐅🐅Давно не было летних фоточек🌴 ловите 🤤 Фото опубликовано @buzova86

Публикация собрала более четырех тысяч комментариев. Многие фанаты обвинили девушку в том, что она украла идею фотографии у популярных Instagram-пользовательниц. «Идея фотки, как у Насти Решетовой», — написала одна из подписчиц, имея в виду российскую модель, первую вице-мисс Россия 2014 года. Некоторые предположили, что примером для подражания девушки стала звезда телешоу «Дом 2» Елена Хромина: «За Хроминой повторяешь», — комментировали они. «Когда нет креатива, повторяй за другими», — заключили третьи.

Действительно, подобные снимки встречались в Instagram-аккаунтах других известных девушек.

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Многие комментаторы пристыдили Бузову за желание оголиться. «Позор, Оля! Все уже тебя голой видели… Неужели тебе не стыдно? Наверно, ты думаешь, если так себя не вести, то никто и не обратит на тебя внимания. С каждым днем разочаровываюсь в тебе. Пошлая ты баба», — написал один из комментаторов. «Скромности — ноль, даже стыдно за нее», — поддержали другие. Подписчики окрестили снимок «похабщиной», а саму певицу — «стыдобой» и «позором России».

За аккаунтом Ольги Бузовой следят почти 13 миллионов человек.

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