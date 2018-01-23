Ольга Бузова закрыла свой Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своему аккаунту в Instagram. Около полудня 23 января пользователи соцсети, не являющиеся подписчиками звезды, обнаружили, что не могут просмотреть ее посты — на странице стоит заглушка «Это закрытый аккаунт».

Скриншот: @buzova86

Профиль Бузовой является одним из самых популярных в русскоязычном сегменте социальной сети: сейчас его постоянная аудитория насчитывает 11,9 миллиона подписчиков. В конце 2017 года телеведущая обогнала по популярности Instagram-историй американскую звезду Ким Кардашьян.

Посты бывшей участницы и ведущей телепроекта «Дом-2» нередко становятся объектом обсуждения в сети. Ее Instagram стал популярен из-за публикаций и подписей к ним, в которых Бузова рассказывала о своей личной жизни, в частности, о процессе развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. В последний год девушка активно выступает в качестве сольной певицы, отчитываясь в соцсетях о каждом своем шаге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!