Бузова представила фильм о феномене и героизме Бузовой

Ольга Бузова презентовала документальный фильм «Девушка года» о себе. Видео опубликовано на ее канале в YouTube.

Фильм посвящен феномену Ольги Бузовой, которую герои съемок называют прорывом года. О ее уникальности рассуждают продюсеры, операторы, организаторы ее концертов, специалисты по свету, пиарщики и другие представители ее команды. Они говорят, что Бузова — «безумный профессионал», который никогда не устает.

Авторы фильма отметили, что Бузова всего за год превратилась «из обычной звезды реалити в самую востребованную звезду года». Ролик подготовлен компанией Partyvision, занимающейся «производством и продвижением видео в индустрии развлечений», и приурочен ко дню рождения Бузовой. Менее чем за сутки видео выбилось в тренды видеосервиса, набрав около полумиллиона просмотров.

Бузова получила известность как участница проекта «Дом-2», где провела четыре года. После выхода из проекта она стала его ведущей. Широкую популярность девушка приобрела после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, когда она начала сольную карьеру певицы.

Девушка нередко становится мишенью для насмешек из-за выступлений под фонограмму и излишне эмоционального поведения.

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