Новую жену футболиста Тарасова затравили за любовь к меху

Супруга полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко опубликовала в Instagram свою фотографию в куртке с воротником из песца. Костенко пояснила, что такая куртка для нее — «мастхэв в гардеробе».

Жена футболиста пояснила, что куртка «хорошо подходит для зимы: отделана натуральным мехом песца и выглядит космически». Однако комментаторы осудили фото, пожалев убитого ради меха песца. Одна из пользовательниц задалась вопросом: «Почему с них снимают шкуру с еще живых? Неужели это возможно?» Другая выразила мнение, что песец был убит «ради цацки пухлявой. Это сознательное убийство ради выпендрежа, нечто аморальное». Ряд комментаторов, впрочем, высказали мнение, что защитницы животных просто завидуют Костенко, так как не имеют денег на вещи из натурального меха.

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Фотомодель в следующем посте призвала к примирению и процитировала слова протоиерея Александра Ильяшенко: «Постом хоть мясо ешьте, друг друга не ешьте».

Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова 10 января. Это третья жена футболиста, ранее состоявшего в браке с телеведущей Ольгой Бузовой, а также с Оксаной Осинкиной.

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