Пони пустили на шлепанцы

Американский дизайнер и основатель собственного бренда Рик Оуэнс создал совместно с немецкой маркой Birkenstock шлепанцы, покрытые мехом пони. Об этом во вторник, 9 января, сообщает Vogue.

Кроме черных сланцев из шкуры, в капсульной коллекции также будет представлена обувь, покрытая зерненой кожей и фетром. Отмечается, что 16 марта нынешнего года компания установит мобильный магазин рядом с бутиком Оуэнса в Лос-Анджелесе, США.

Там также можно будет купить одежду и мебель из коллаборации с дизайнером. Продажи начинаются 15 марта.

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В апреле 2017 года сообщалось, что Рик Оуэнс создал коллекцию столовых приборов. Речь идет о наборе китайских палочек для еды, стоимость которого составила 1,4 тысячи долларов.

В августе того же года стало известно, что спортивная марка adidas прекратила сотрудничество с Оуэнсом. Такое решение было принято спустя четыре года совместной работы.

Рик Оуэнс — американский модельер и основатель собственного бренда одежды. «Я пытаюсь делать одежду так, как Лу Рид делает музыку, с минимальными изменениями аккордов», — говорил он о своих коллекциях.

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