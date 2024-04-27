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13:48, 27 апреля 2024Путешествия

Россиянка покурила в самолете, устроила скандал и провела ночь в спецприемнике

Жительница Сургута покурила в самолете и провела ночь в спецприемнике

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россиянка покурила в самолете, устроила скандал на борту и провела ночь в спецприемнике. Об этом сообщает пресс-служба управление на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошел на борту летевшего из Омска в Сургут лайнера с 40-летней пассажиркой. Отмечается, что жительница Сургута спросила у бортпроводника разрешение, чтобы покурить в самолете. Женщине отказали, в ответ на это она начала кричать и выражаться нецензурной бранью.

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По данным ведомства, дебоширка находилась в трезвом состоянии. Члены экипажа доложили о случившемся сотрудникам полиции. Правоохранители, прибывшие к воздушному судну после его посадки, задержали нарушительницу.

Женщину забрали в отдел, где она провела ночь. Теперь ей грозит административное наказание. «Транспортные полицейские выяснили, что в январе прошлого года доставленную уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение — она также пыталась покурить на борту самолета», — говорится в сообщении.

Ранее пассажирка самолета устроила скандал во время полета из-за тряски и прослыла сумасшедшей среди попутчиков. Историей из полета поделился пользователь форума Reddit.

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      Фариза Бацазова
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