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17:04, 19 апреля 2024Путешествия

Пассажирка устроила скандал в самолете из-за тряски и прослыла сумасшедшей

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Пассажирка самолета устроила скандал во время полета из-за тряски и прослыла сумасшедшей среди попутчиков. Историей из полета поделился пользователь форума Reddit.

По словам автора публикации, лайнер был переполнен, а все пассажиры собрались поспать. Однако в какой-то момент включилось табло «Пристегните ремни», поскольку впереди была зона турбулентности. Тогда женщина по имени Джейн начала паниковать и кричать.

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«Начался просто ад. Это была женщина около 40 лет, безупречно одетая. Она начала сходить с ума. Кричала о воздушных ямах, требовала поговорить с пилотом», — отметил юзер.

Затем Джейн достала свое удостоверение врача и заявила, что ее необходимо высадить из самолета. Стюардесса заметила, что во время полета это невозможно, однако та не унималась. В результате самолет благополучно приземлился, но дебоширка не могла успокоиться даже после этого.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета закрыл курткой экран попутчика и вызвал гнев пользователей сети. На неординарный поступок путешественника пожаловался на форуме Reddit турист, сидевший позади него.

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      Марк Успенский
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