Неоднозначный поступок пассажира самолета вызвал гнев пользователей сети

Пассажир самолета закрыл курткой экран другого попутчика и вызвал гнев пользователей сети. На неоднозначный поступок путешественника пожаловался на форуме Reddit турист, сидевший позади него.

На фотографии, опубликованной юзером, видно, что куртка накинута на спинку кресла и полностью закрывает обзор на экран сидящему позади пассажиру. Кадр вызвал негативную реакцию у пользователей форума.

«Возможно, я мудак, но я бы высказался», «В чем проблема попросить убрать?», «Я бы даже не спрашивая это сделал», «Я бы немедленно вызвал бортпроводника», — писали они.

Ранее стюардесса раскритиковала одну привычку пассажиров самолета и вызвала споры между пользователями сети. По словам Тэрин Милхаус из Северной Каролины, никто не хочет слышать сморкание рядом с собой в самолете, поскольку это закрытое пространство.