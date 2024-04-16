Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:39, 16 апреля 2024Путешествия

Неоднозначный поступок пассажира самолета вызвал гнев пользователей сети

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пассажир самолета закрыл курткой экран другого попутчика и вызвал гнев пользователей сети. На неоднозначный поступок путешественника пожаловался на форуме Reddit турист, сидевший позади него.

На фотографии, опубликованной юзером, видно, что куртка накинута на спинку кресла и полностью закрывает обзор на экран сидящему позади пассажиру. Кадр вызвал негативную реакцию у пользователей форума.

«Возможно, я мудак, но я бы высказался», «В чем проблема попросить убрать?», «Я бы даже не спрашивая это сделал», «Я бы немедленно вызвал бортпроводника», — писали они.

Ранее стюардесса раскритиковала одну привычку пассажиров самолета и вызвала споры между пользователями сети. По словам Тэрин Милхаус из Северной Каролины, никто не хочет слышать сморкание рядом с собой в самолете, поскольку это закрытое пространство.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      Россиянам назвали оптимальную частоту тренировок для похудения

      В Госдуме заявили о рисках заражения бешенством в контактных зоопарках

      Полицейские поймали семерых подростков за избиение прохожих в российском городе

      В России отреагировали на приглашение посетить 80-летие высадки в Нормандии

      Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы высказалась о решении представлять Казахстан

      В московской клинике прокомментировали отрыв тромба у пациентки после операции

      Инструкторы НАТО начали обучать военных в Узбекистане

      Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов

      Тигрица поймала крокодила и накормила им тигрят

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше