В России школьники вышли на «стрелку» перед толпой сверстников и попали на видео

В Красноярском крае школьники на видео подрались перед толпой сверстников

В Красноярском крае двое школьников вышли на «стрелку» в окружении десятков сверстников и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Борус. Люди».

На кадрах, снятых в лесу, двое подростков находятся в центре обступивших их сверстников. Они принимают стойку, затем один из детей бьет противника по лицу.

Мальчик хватается за щеку и отказывается от продолжения драки. В это время ударивший его школьник поднимает руки кверху. «Хотел на колени поставить?» — спрашивает он.

Ранее в Красноярском крае родители учеников подрались из-за драки детей. Конфликт произошел на родительском собрании, в ходе которого мать одного из школьников бросилась на сидящего напротив нее мужчину со стулом в руках.