Избившему до смерти подругу россиянину смогут дать 15 лет колонии

В Башкирии избившему до смерти подругу мужчине грозит до 15 лет колонии

Россиянин до смерти избил подругу и обнимался с ее телом

Начало событий в новости Россиянин до смерти избил подругу и обнимался с ее телом

В Башкирии мужчине, который до смерти избил подругу и обнимался с ее телом, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Mash Batash в своем Telegram-канале.

Следователи провели с ним допрос. В результате фигурант признался в содеянном.

Преступление произошло на улице в городе Салават около двух часов ночи. Мужчина бил потерпевшую по голове, шее, лицу и животу. Он тащил девушку за волосы домой. Пострадавшая оставляла кровавые следы, по ним полицейские и обнаружили квартиру злоумышленника. Когда правоохранители вскрыли квартиру, то увидели, как садист обнимает возлюбленную, которая не подавала признаков жизни. Он был задержан.

Ранее сообщалось, что в январе житель Кемерово два часа избивал жену, а затем выбросил ее из окна.

