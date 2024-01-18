Россиянин два часа избивал жену и выбросил ее из окна

Житель Кемерово два часа избивал жену, после чего выбросил ее из окна

Житель Кемерово два часа избивал жену, а затем выбросил ее из окна. Об этом сообщает сообщество «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, россиянин бил женщину с трех до пяти часов ночи. Затем он сбросил ее с третьего этажа. Спасти горожанку не удалось. По словам соседей, это был не первый случай насилия в семье.

Источники NGS24.RU в экстренных службах подтвердили случившееся. Собеседник издания отметил, что на момент доставления в больницу женщина была жива.

На момент публикации материала в Telegram-каналах областной прокуратуры и регионального главка Следственного комитета информации о случившемся нет.

Ранее житель Калининграда избил жену на глазах у сына с пороком сердца. На видеозаписи мужчина тащит на руках мальчика, ребенок активно сопротивляется. Вслед за ними бежит женщина. Она пытается помочь ребенку, но получает от супруга удар и падает на пол.