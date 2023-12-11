Россиянин избил жену в лицее на глазах у сына c пороком сердца и попал на видео

В Калининграде мужчина избил жену на глазах у 9-летнего сына в коридоре лицея

В Калининграде мужчина избил жену на глазах у девятилетнего сына с пороком сердца в коридоре лицея №35. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На представленном ролике видно, как мужчина тащит на руках мальчика, ребенок активно сопротивляется. Вслед за ними бежит женщина. Она пытается помочь ребенку, но получает от супруга удар и падает на пол. Ребенок начинает рыдать, охранник лицея в ситуацию не вмешивается, а только наблюдает.

По сведениям издания, россиянине живут отдельно: супруг переехал в Калининград, а жена осталась в Сибири. Летом мужчина забрал сына к себе. После этого он сменил номер телефона и квартиру.

Женщина обратилась в полицию и написала заявление на развод. Не выдержав разлуки с ребенком, она прилетела в Калининград, пришла в лицей и забрала сына с урока. Об этом узнал отец и тут же примчался в учебное заведение. Там россиянин устроил потасовку.

У мальчика, который стал свидетелем родительского конфликта, порок сердца, ему противопоказаны стрессы. После случившегося школьник почувствовал себя плохо, однако отец увез его, не дожидаясь приезда медиков.

На судебном слушании россиянин уверял, что произошедшая стычка никак не связана с бракоразводным процессом. По его версии, супруга хотела выкрасть сына.

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