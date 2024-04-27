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16:30, 27 апреля 2024Силовые структуры

Избившего до смерти подругу россиянина отправили в СИЗО

Суд арестовал на 2 месяца жителя Салавата, избившего до смерти свою подругу
Начало событий в новости Избившему до смерти подругу россиянину смогут дать 15 лет колонии

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Суд в Башкирии арестовал жителя Салавата, который до смерти избил свою 39-летнюю подругу и обнимался с ее телом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина пробудет в СИЗО два месяца. По данным Telegram-канала Mash Batash, ранее он уже был судим, а сейчас состоит на учете у нарколога.

Все произошло в пятницу, 26 апреля, около двух часов ночи. Мужчина измывался над спутницей на улице, а затем взял за волосы и потащил домой. Пострадавшая оставляла кровавые следы, по которым полицейские смогли найти квартиру злоумышленника.

Мужчину задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 («Убийство) УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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