Россиянин до смерти избил подругу и обнимался с ее телом

В Башкирии мужчина до смерти избил подругу и обнимался с ее телом

В башкирском Салавате мужчина до смерти избил подругу и обнимался в квартире с ее телом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Очевидцы в российском городе увидели потасовку около двух часов ночи. Парень измывался над спутницей — валил ее на землю, бил по лицу, оскорблял. Девушка умоляла его прекратить, но все было безрезультатно.

После пара отправилась в магазин. Оттуда, по словам местных, девушка вышла без одежды — спутник тащил ее за волосы домой. Когда спасатели вскрыли дверь квартиры, обнаружили садиста, обнимающего возлюбленную, которая не подавала признаков жизни. По предварительным данным, мужчина находился под воздействием наркотических веществ. Его задержали.

Ранее сообщалось, что в башкирском селе Иглино мужчина избил жену молотком, так как та не уследила за их ребенком.