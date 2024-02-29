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08:33, 29 февраля 2024Россия

Россиянин избил жену молотком из-за недосмотра за восьмимесячным ребенком

В Башкирии мужчина избил жену молотком, так как она не уследила за их ребенком

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В башкирском селе Иглино мужчина избил жену молотком, так как та не уследила за их ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Женщина попросила супруга посидеть с восьмимесячным ребенком, так она устала. Мужчина ответил на это отказом, после чего мать младенца уснула. Ребенок проснулся раньше нее и упал с кровати, что и вызвало гнев мужчины.

Пострадавшая рассказала, что муж избивал ее, пока у него не кончились силы. Затем он ушел курить на веранду — в этот момент женщина заперла его там и вызвала полицейских. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия, они только взяли объяснения и уехали.

Впоследствии мужчина накинулся на жену с молотком. После избиения он оставил ее в лужи крови и ушел. Мать восьмимесячного младенца написала заявление в полицию. Экспертизу там провели еще в январе, но уголовное дело пока так и не завели.

В январе житель Кемерово два часа избивал жену, а затем выбросил ее из окна. Спасти горожанку не удалось. По словам соседей, это был не первый случай насилия в семье.

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      Анастасия Шейкина
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