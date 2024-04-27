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13:57, 27 апреля 2024Из жизни

Женщина пожаловалась в полицию на некачественные наркотики и попала под суд

Американка пожаловалась полиции на плохое качество наркотиков и попала под суд

Фото: Jeremy Hogan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В США женщина попала под суд после того, как пожаловалась полиции на своего наркодилера. Об этом пишет FOX 59.

В январе 34-летняя Сара Харрис обратилась в службу 911 и сообщила, что ее дилер поставил ей партию метамфетамина плохого качества. Американка потребовала задержать наркодилера, потому что его товар вызывал у нее чувство, будто она на грани сердечного приступа.

К дому Харрис приехала полиция. Женщина потребовала у правоохранителей провести проверку вещества и добавила, что она хочет предъявить обвинения человеку, который продал ей некачественный наркотик. Она также рассказала полицейским, что сначала она и ее подруга употребили «обычную дозу» метамфетамина, а затем, той же ночью, купили еще порцию. Новая партия наркотика вызвала у нее головокружение и галлюцинации. После этого Харрис передала полиции небольшой пакетик, содержащий кристаллоподобное вещество, которое действительно оказалось метамфетамином.

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Впоследствии Харрис была арестована и доставлена в тюрьму округа Лоуренс, где ей было предъявлено предварительное обвинение в хранении метамфетамина.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудники полиции обвинили крыс в исчезновении 19 килограммов запрещенных веществ, которые суд потребовал предъявить в качестве доказательства. Суд по этому делу продолжается до сих пор.

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      Антонина Черташ
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