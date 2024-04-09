Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:38, 9 апреля 2024Из жизни

Полицейские обвинили крыс в исчезновении 19 килограммов наркотиков со склада

В Индии сотрудники полиции обвинили крыс в уничтожении 19 кг наркотиков

Фото: Unsplash

В Индии сотрудники полиции обвинили крыс в исчезновении 19 килограммов запрещенных веществ, которые суд потребовал предъявить в качестве доказательства. Об этом сообщает News9Live.

14 декабря 2018 года полицейские задержали Шамбху Прасада Агравала и его сына в городе Раджгандж, штат Джаркханд. При обыске у мужчин изъяли и поместили на специальный склад 9 килограммов марихуаны и 10 килограммов бханга — наркотика, который изготавливают из конопли.

Суд по этому делу продолжается до сих пор. В начале апреля судья потребовал от следователя Джайпракаша Прасада предъявить изъятые запрещенные вещества в качестве вещественных доказательств. «Прасад предстал перед судом в субботу (6 апреля) с заявлением от начальника полицейского отделения Раджганджа. В нем утверждалось, что крысы "уничтожили" все улики», — заявил адвокат обвиняемых.

Материалы по теме:
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
«Это ужасно действует на психику» Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
«Это ужасно действует на психику»Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
24 июня 2021

Как уточняет телеканал Times Now, юрист также отметил, что против его клиентов могли быть изначально выдвинуты ложные обвинения, так как у полиции не оказалось вещественных доказательств. Разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что в США полчища крыс повадились проникать в хранилище улик полицейского управления Нового Орлеана, штат Луизиана, и есть наркотики. Глава полиции Энн Киркпатрик заявила на заседании совета крупного города, что ветхое здание штаб-квартиры правоохранителей на улице Брод-стрит стало пристанищем для множества вредителей.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      ВСУ атаковали дроном тренажерный центр ЗАЭС

      Си Цзиньпин встретился с Лавровым в Пекине

      Глава МИД Великобритании приехал к Трампу обсудить Украину

      В МАГАТЭ сообщили о стабилизации ситуации на ЗАЭС

      В ФСБ сообщили о привлечении Украиной к преступлениям террористического подполья

      В «Спартаке» отреагировали на информацию об отставке главного тренера

      Кайли Дженнер порадовала фанатов снимками в откровенном бикини

      Россиянин попался ФСБ за попытку связаться со спецслужбами Украины

      Глава Гагаузии раскрыла подробности встречи с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше