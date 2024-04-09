Полицейские обвинили крыс в исчезновении 19 килограммов наркотиков со склада

В Индии сотрудники полиции обвинили крыс в уничтожении 19 кг наркотиков

В Индии сотрудники полиции обвинили крыс в исчезновении 19 килограммов запрещенных веществ, которые суд потребовал предъявить в качестве доказательства. Об этом сообщает News9Live.

14 декабря 2018 года полицейские задержали Шамбху Прасада Агравала и его сына в городе Раджгандж, штат Джаркханд. При обыске у мужчин изъяли и поместили на специальный склад 9 килограммов марихуаны и 10 килограммов бханга — наркотика, который изготавливают из конопли.

Суд по этому делу продолжается до сих пор. В начале апреля судья потребовал от следователя Джайпракаша Прасада предъявить изъятые запрещенные вещества в качестве вещественных доказательств. «Прасад предстал перед судом в субботу (6 апреля) с заявлением от начальника полицейского отделения Раджганджа. В нем утверждалось, что крысы "уничтожили" все улики», — заявил адвокат обвиняемых.

Как уточняет телеканал Times Now, юрист также отметил, что против его клиентов могли быть изначально выдвинуты ложные обвинения, так как у полиции не оказалось вещественных доказательств. Разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что в США полчища крыс повадились проникать в хранилище улик полицейского управления Нового Орлеана, штат Луизиана, и есть наркотики. Глава полиции Энн Киркпатрик заявила на заседании совета крупного города, что ветхое здание штаб-квартиры правоохранителей на улице Брод-стрит стало пристанищем для множества вредителей.