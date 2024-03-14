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13:07, 14 марта 2024Из жизни

Крысы-наркоманы затерроризировали полицейских в крупном городе

Крысы съели марихуану из полицейского хранилища улик в Новом Орлеане

Фото: Unsplash

В США полчища крыс повадились проникать в хранилище улик полицейского управления Нового Орлеана, штат Луизиана, и есть наркотики. Об этом сообщает CBS News.

Глава полиции Энн Киркпатрик заявила на заседании совета крупного города, что ветхое здание штаб-квартиры правоохранителей на улице Брод-стрит стало пристанищем для вредителей. «Крысы едят нашу марихуану. Они все под кайфом!» — пожаловалась она.

Киркпатрик добавила, что грызуны-наркоманы и тараканы буквально затерроризировали ее подчиненных. Приходя на службу, полицейские обнаруживают на рабочих столах крысиный помет, что плохо сказывается на их моральном духе. «Мы говорим, что ценим наших сотрудников. Но какое право мы имеем рассуждать об этом, позволяя людям работать в таких условиях?» — посетовала глава полиции.

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В итоге представители горсовета проголосовали за аренду нового здания для полиции. Это обойдется в 670 тысяч долларов в год (61,2 миллиона рублей). При этом на ремонт старого здания полицейского управления понадобиться не меньше 30 миллионов долларов (2,7 миллиарда рублей). Если проект аренды будет полностью одобрен, то выгнать крыс из старого здания можно будет уже к лету.

Ранее сообщалось, что у берегов Флориды акулы могли начать есть брошенные в океан наркоторговцами брикеты кокаина. Каждый год на побережье Флориды выносит огромные грузы контрабандного кокаина, а рыбаки из Флорида-Кис часто рассказывают истории о подсевших на наркотик обезумевших акулах-наркоманах, обитающих в этих водах.

ЖЗЛ
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      Никита Савин
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