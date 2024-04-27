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13:50, 27 апреля 2024Ценности

Россиянок предупредили об опасных последствиях втягивания живота

Тренер Грибанова: втягивание живота приводит к болям в шее и верхней части спины

Фото: Chase Kinney / Unsplash

Фитнес-тренер и эксперт бренда XFIT Алена Грибанова предупредила россиянок об опасных последствиях втягивания живота. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Многие люди ошибочно предполагают, что данное движение может улучшить осанку. Однако, по мнению эксперта, втягивание живота создает избыточное напряжение в передней части брюшной стенки, негативно влияя на дыхание. «В таком случае переходит на так называемое вспомогательное дыхание и избыточно напрягает мышцы вдоха (грудино-ключично-сосцевидную и лестничные), что приводит к дискомфортным ощущениям в шее и болям в верхней части спины», — объяснила Грибанова.

Кроме того, постоянное втягивание живота может отрицательно воздействовать на самооценку и на занятия спортом, поскольку во время тренировок необходимо контролировать свое дыхание с целью обеспечить весь организм кислородом.

Ранее эксперт-методист Руслан Панов назвал россиянам оптимальную частоту занятий спортом для похудения. По его словам, чтобы избавиться от десяти лишних килограммов, необходимо тренироваться три-четыре раза в неделю. В то же время тренер напомнил об ошибке, которую часто совершают при похудении.

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      Мария Винар
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