Россиянок предупредили об опасных последствиях втягивания живота

Тренер Грибанова: втягивание живота приводит к болям в шее и верхней части спины

Фитнес-тренер и эксперт бренда XFIT Алена Грибанова предупредила россиянок об опасных последствиях втягивания живота. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Многие люди ошибочно предполагают, что данное движение может улучшить осанку. Однако, по мнению эксперта, втягивание живота создает избыточное напряжение в передней части брюшной стенки, негативно влияя на дыхание. «В таком случае переходит на так называемое вспомогательное дыхание и избыточно напрягает мышцы вдоха (грудино-ключично-сосцевидную и лестничные), что приводит к дискомфортным ощущениям в шее и болям в верхней части спины», — объяснила Грибанова.

Кроме того, постоянное втягивание живота может отрицательно воздействовать на самооценку и на занятия спортом, поскольку во время тренировок необходимо контролировать свое дыхание с целью обеспечить весь организм кислородом.

Ранее эксперт-методист Руслан Панов назвал россиянам оптимальную частоту занятий спортом для похудения. По его словам, чтобы избавиться от десяти лишних килограммов, необходимо тренироваться три-четыре раза в неделю. В то же время тренер напомнил об ошибке, которую часто совершают при похудении.