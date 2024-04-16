Россиянам назвали оптимальную частоту тренировок для похудения

Тренер Панов: при похудении необходимо тренироваться три-четыре раза в неделю

Эксперт-методист и координатор направления групповых программ бренда XFIT Руслан Панов назвал россиянам оптимальную частоту занятий спортом для похудения. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По его словам, чтобы избавиться от десяти лишних килограммов, необходимо тренироваться три-четыре раза в неделю. В то же время тренер напомнил об ошибке, которую часто совершают при похудении. «Основная ошибка в работе на результат — ежедневные интенсивные занятия. Организм начинает входить в состояние стресса на уровне нервной системы и менять биохимию в новых условиях, откладывая запасы энергии. В таком случае результат может не просто остановиться, а еще и развернуться назад», — объяснил Панов.

Кроме того, собеседник издания отметил, что занятия должны быть не только интенсивными, но и восстановительными, включающими в себя кардионагрузку, а также интервальные или силовые тренировки. При этом между ними нужно делать перерывы один-два дня и включить один раз в неделю массаж, направленный на расслабление мышц.

В заключение специалист дал несколько советов по питанию. «Питание пересматривается в сторону увеличения потребления утром и постепенное уменьшение к вечеру. Последний прием пищи нужно совершать за три-четыре часа до сна», — рекомендовал эксперт.

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