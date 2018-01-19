На фото Бузовой обнаружили НЛО

Подписчики Ольги Бузовой обнаружили на свежем снимке в ее Instagram неопознанный объект.

Снимок сделан в одной из провинций Таиланда, в Пхукете, где телеведущая отпраздновала день рождения с подругами. «Сделала сюрпризик нам всем в SPA, после которого мы все почувствовали себя Клеопатрами, а вечером наш ждал шикарный барбекю на вилле на закате. Я люблю свою жизнь», — написала Бузова.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jan 19, 2018 at 4:39am PST

Несколько пользователей, вглядевшись в фото на фоне моря, обратили внимание на странный объект. «А кто-нибудь заметил на заднем плане странный летающий объект?» — отметил один из них. «Справа под деревом НЛО или у меня глюки?» — засомневался другой.

Пользователи пришли к выводу, что на заднем плане — летающая тарелка. В свою очередь, Бузова предположения подписчиков никак не комментировала.

В сентябре 2017 года пользователи в очередной раз нашли «доказательство», что глава Facebook Марк Цукерберг — рептилоид. Сторонникам этой теории показалось, что манера миллиардера пережевывать еду не похожа на человеческую.

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