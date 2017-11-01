Ведущую заподозрили в инопланетном происхождении из-за происшествия с глазами

Зритель Fox News усомнился в земном происхождении ведущей американского телеканала после того, как заметил, что-то странное в ее взгляде. Подозрительный момент с «репортером-рептилоидом» опубликован на YouTube.

Во время эфира женщина читала с листа и время от времени переводила взгляд на телезрителей. В один момент показалось, что ее глаза проглянули через сомкнутые веки, что и насторожило зрителей.

Некоторые пришли к выводу, что женщина демон, о чем сообщили в комментариях под видео. Большинство же согласно с тем, что картинка стала следствием видеосбоя или проблемами в распространении сигнала.