Пользователь YouTube с ником Mike Toomey опубликовал пародию на рекламу домашней колонки Amazon Echo, заменив фразы голосового помощника Alexa на высказывания основателя сайта Infowars Алекса Джонса (Alex Jones), также известного как «главный конспиролог Америки». На видео обратило внимание издание Gizmodo.

По сюжету, семья покупает колонку с асиистентом Alexa Jones, который весьма необычно реагирует на просьбы своих владельцев. На вопрос «который час» Джонс отвечает «время умирать», называет водопроводную воду «гей-бомбой замедленного действия» и вместо мелодии будильника предлагает «вставать к чертям и собирать все мужество в кулак, потому что страну атакуют».

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Алекс Джонс — известный в США сторонник теории заговора. На его портале InfoWars публикуются различные конспирологические теории. В декабре 2015 году в одном из выпусков шоу Джонса поучаствовал Дональд Трамп, поддержавший начинания проекта. В ответ Джонс посоветовал будущему президенту США «опасаться оборотней-рептилоидов, которые пытаются внедриться в его окружение».