Странная реакция Трампа на ребенка в костюме динозавра насторожила соцсети

Видео: @NBCNews / Twitter

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией в канун Дня Всех Святых раздали конфеты ряженым детям у Белого дома. Однако когда очередь дошла до ребенка в костюме динозавра, глава государства смутился и не подал ему угощения, как показалось пользователям социальных сетей, неспроста.

Момент попал на видео, опубликованном в Twitter каналом NBC News‏. На нем видно, как президент и первая леди добродушно раздают сладости детям. Когда к Трампу приближается ребенок в костюме тираннозавра, похоже, что сначала американский лидер хочет протянуть ему руку, но быстро осекается, поглаживает галстук, а затем поправляет пиджак.

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Зрители обратили внимание на выражение лица Трампа при этом, на котором видно то ли отвращение, то ли смущение от неожиданности. Выражение его лица вновь приняло добродушный вид, когда динозавр ушел.

Пользователи заподозрили неладное. Некоторым показалось, что динозавр застал Трампа врасплох, поскольку тот является рептилоидом и не ожидал публичной встречи с себе подобным.

«Удивлен, что Трамп не был так радушен с тираннозавром, ведь они оба агрессивные, оранжевые и известны маленькими ручками», — написал один из пользователей под видео.

Другие предположили, что глава государства просто испугался животного, не поняв, что это костюм. «Он слишком темный для него», — полагает один из противников Трампа под ником Trump Dumpster Fire, намекая на высказывания президента в отношении арабов и мексиканцев.

Ролик с неоднозначной реакцией Трампа на динозавра стал вирусным. За несколько часов он набрал две тысячи ретвитов только из аккаунта NBC News.