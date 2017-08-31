Ряженные динозаврами активисты пожаловали к Белому дому

Около сотни протестующих, переодетых в динозавров, устроили митинг рядом с Белым домом. Они выступают против предложения президента США Дональда Трампа отменить финансирование таких правительственных программ, как Peace Corps и AmeriCorps. Видео с места событий опубликовала в Twitter корреспондент Дайрдре Шисгрин.

Активисты, в частности, держали в руках плакаты с надписью: «Остановите вымирание общенациональных программ!» После демонстрации около Белого дома активисты отправились к Конгрессу США, который будет утверждать бюджет страны на 2018 финансовый год.

Peace Corps — американская правительственная организация, инициатором которой был 35-й президент США Джон Кеннеди. Ее цели — оказание помощи развивающимся странам в подготовке квалифицированных специалистов в разных областях, формирование положительного имиджа США в мире.

