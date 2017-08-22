Протестующие попытались сорвать заседание городского совета Шарлотсвилля

Группа протестующих попыталась сорвать первое после беспорядков заседание городского совета Шарлттсвилля. Об этом сообщает The New Tork Times.

На заседание явились более 100 активистов и жителей города. Они выкрикивали «Позор!» и «Закрывайтесь!», протестуя против бездействия совета и полиции во время столкновений. В результате мэр Марк Сайнер объявил перерыв, и члены городского совета покинули помещение. Воспользовавшись их отсутствием, протестующие развернули на кафедре для выступлений плакат с надписью «Кровь на ваших руках».

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Заседание возобновилось лишь после того, как полиция вывела протестующих. Трое активистов получили предупреждения за неподобающее поведение.

12 августа в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. В результате погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали инцидент с произошедшими ранее событиями.

Президент США Дональд Трамп осудил насилие, но высказался против сноса памятников. Также он обвинил СМИ в попытках переписать историю.