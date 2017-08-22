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Протестующие попытались сорвать заседание городского совета Шарлотсвилля

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Группа протестующих попыталась сорвать первое после беспорядков заседание городского совета Шарлттсвилля. Об этом сообщает The New Tork Times.

На заседание явились более 100 активистов и жителей города. Они выкрикивали «Позор!» и «Закрывайтесь!», протестуя против бездействия совета и полиции во время столкновений. В результате мэр Марк Сайнер объявил перерыв, и члены городского совета покинули помещение. Воспользовавшись их отсутствием, протестующие развернули на кафедре для выступлений плакат с надписью «Кровь на ваших руках».

Заседание возобновилось лишь после того, как полиция вывела протестующих. Трое активистов получили предупреждения за неподобающее поведение.

12 августа в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. В результате погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали инцидент с произошедшими ранее событиями.

Президент США Дональд Трамп осудил насилие, но высказался против сноса памятников. Также он обвинил СМИ в попытках переписать историю.

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