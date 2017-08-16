В Балтиморе снесли памятники конфедератам

В американском городе Балтимор (штат Мэриленд) снесли памятники конфедератам. Об этом сообщает The Baltimore Sun.

Демонтировать монумент, посвященный генералам Роберту Ли и Томасу Джексону, известному по прозвищу Стоунуолл, распорядился мэр с согласия городского совета. Тогда же убрали памятники солдатам-конфедератам, морякам-конфедератам, женщинам Конфедерации и монумент судье Верховного суда Роджеру Тэни.

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Строители осуществили все работы ночью, чтобы избежать возможных народных протестов вроде тех, что прошли в Шарлоттсвилле. Власти пока не решили, что делать с памятниками.

В Шарлоттсвилле 12 августа неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали крушение с произошедшими ранее событиями.