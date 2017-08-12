В сети появилось видео наезда автомобиля на толпу протестующих в Виргинии

В сети появилось видео момента наезда автомобиля на толпу в американском городе Шарлотсвилле (штат Виргиния).

Ранее сообщалось, что водитель въехал в группу протестующих против проведения акции ультраправых, пострадали около семи человек. Пока неясно, въехал ли водитель в толпу намеренно, либо же это несчастный случай.

Накануне власти штата ввели режим чрезвычайного положения из-за столкновений с участием неонацистов.

Ультраправые собрались в Шарлотсвилле, чтобы выразить протест против плана местных властей снести памятник генералу Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США), воевавшему за конфедератов.