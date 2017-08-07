Airbnb в США удалил аккаунты участников митинга правых активистов

Сервис Airbnb удалил аккаунты ряда пользователей в США, которые планировали снять жилье, чтобы принять участие в митинге активистов с правыми взглядами. Об этом рассказали пользователи Twitter.

В субботу, 12 августа, в городе Шарлотсвилл в штате Виргиния должна пройти акция партии «Объединенные правые» (Unite The Right). Как написал пользовательIllegal Aryan, Airbnb начал ликвидировать учетные записи тех пользователей, которые, как полагают в компании, хотят прибыть в населенный пункт для участия в митинге.

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«Время удалить ваш аккаунт в Airbnb. Он дискриминирует политических диссидентов в Шарлотсвилле, подавляя свободу слова», — заметил пользователь Cracker Factory.

Блогеры попросили Airbnb объяснить причину удаления аккаунтов. Портал Gizmodo опубликовал заявление компании по данному поводу, в котором подтверждается информация о блокировке пользователей с правыми взглядами.

Там отметили, что все члены сообщества Airbnb должны относиться к другим без предубеждений вне зависимости от их расы, религии, национальной принадлежности, пола, сексуальной ориентации, возраста и других особенностей. Однако Airbnb обнаружил, что некоторые пользователи сервиса нарушают данные нормы. В этой связи организация приняла необходимые меры, удалив аккаунты этих людей.

В числе заблокированных пользователей оказался создатель неонацистского сайта The Daily Stormer Эндрю Энглин (Andrew Anglin). Он должен был прибыть на митинг «Объединенных правых» не в качестве оратора, а как участник. Пока неизвестно, смогут ли пользователи восстановить свои аккаунты на Airbnb.

Основная цель митинга в Шарлотсвилле — протест против плана местных властей снести памятник генералу Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США), воевавшему за конфедератов.