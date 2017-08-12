Автомобиль врезался в группу протестующих в Виргинии

Автомобиль врезался в группу митингующих, выражавших протест против проведения акции ультраправых, которая второй день проходит в городе Шарлоттсвилл в американском штате Виргиния. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Корреспондент агентства уточнил, что пострадал, как минимум, один человек. В свою очередь, телеканал BNO News сообщает о семи раненых.

Пока неясно, въехал ли водитель в толпу намеренно, либо же это несчастный случай.

Ультраправые собрались в Шарлотсвилле, чтобы выразить протест против плана местных властей снести памятник генералу Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США), воевавшему за конфедератов.

31 июля в Лос-Анджелесе автомобиль въехал в прохожих, тогда пострадали девять человек. Машина выехала на тротуар, на котором находились пешеходы. В полиции назвали произошедшее несчастным случаем.