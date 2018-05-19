Бузова попросилась на «Евровидение»

Певица и телеведущая Ольга Бузова предложила свою кандидатуру на участие в следующем «Евровидении». Она выразила уверенность, что сможет пробиться в финал конкурса, сообщают «Дни.ру».

«Я считаю, что Юлия Самойлова была слабой участницей для такого масштабного мероприятия, как "Евровидение". Ей стоило набраться опыта и уверенности… Но если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне», — сказала она.

«Евровидение-2019» примет Израиль, чья представительница Нетта победила в состязании этого года. Юлия Самойлова, представлявшая Россию, не смогла выйти из полуфинала.

Бузова прославилась как ведущая телепроекта «Дом-2». Свой первый музыкальный альбом «Под звуки поцелуев» она записала в 2017 году. Кроме того, она выпустила 13 синглов.

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